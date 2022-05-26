Kumluca'da daire amirleri ve muhtarlara "kırım kongo kene” bilgilendirmesi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde daire amirleri ve muhtarlara yönelik "kırım kongo kenesi" bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda, Kumluca İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Çiftci tarafından, kırım kongo kenesi hakkında bilgiler verildi. Müdür Dr. Mehmet Çiftci, kırım kongo kenesinin yayılma alanları, kene ısırması vakalarına karşı alınacak tedbirler ve ısırdığı takdirde yapılacak işlemler hakkında bilgiler verdi.

Ardından ASAT Kumluca Şube Müdürlüğünden Arıza Şefi Temel Şahin tarafından da Kumluca şehir merkezi ve mahallelerine su temin eden Karaağaç Kaynağından gelen şebeke hakkında bilgi verdi. Temel Şahin, ASAT Bünyesinde Kumluca ilçe genelinde ne kadar su deposu var, kaç kilometrelik alanda şebeke ağı var bunlar ve bunların tamir ve bakımı hakkında bilgi aktardı.

“Hırsızlık olaylarının failleri ilçe dışından”

Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Demir ve İlçe Emniyet Müdürü Erol Şen sunum alanına geldi. Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, orman yangını mevsimi geldiğini, geçen yıl var olan orman yangını riskinin devam ettiğini, bu yüzden geçen yıl mahalle muhtarlarının gösterdiği hassasiyetin yeniden gösterilmesi gerektiğini söyledi. Kumluca'da kolluk kuvvetleri olarak Jandarma ve emniyet ekiplerinin çok iyi çalıştığını belirten Kaymakamı Kolsuz, "İlçemiz içinden hırsızlık olaylarına fazla karışan yok. Hırsızlık vakalarının failleri genelde ilçe dışı kaynaklı. Ama kolluk kuvvetlerimiz bu failleri en kısa zamanda yakalıyor. İlçemizin sorunlarına bakacak olursak, hırsızlık ve trafik uygulamaları ağırlıkta görülüyor" dedi.

İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Demir, geçen yıl mahallelerde kurulan gönüllü orman yangınları önleme ekiplerine teşekkür ederek her şeye rağmen gönüllü ekiplerin şüpheli şahısları gördükleri ve tespit ettikleri takdirde jandarmaya haber vermeleri gerektiğini söyledi. İlçe Emniyet Müdürü Erol Şen ise yaz mevsiminin geldiğini, buna bağlı olarak vatandaşların, sıcak yaz mevsimini geçirmek üzere daha serin bölgelere göç ettiklerini söyledi. Müdür Şen, yaylalara veya memleketlerine giden vatandaşların, evlerinde hırsızlık olayların karşı kesinlikle tedbir almaları gerektiğini belirtti.