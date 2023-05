Kumluca'da Down Sendromlular Futbol İl Şampiyonası yapıldı

Uluslararası Down Sendromu Federasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ziya Gökalp Yatılı Bölge İlköğretim Okulu'nun halı sahasında düzenlenen Down Sendromlular Futbol İl Şampiyonası'nın başlama vuruşunu Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, down sendromlu Ayşegül isimli çocukla birlikte yaptı.

Down Sendromlular Futbol İl Şampiyonası, Ziya Gökalp Yatılı Bölge İlköğretim Okulu'nda gerçekleşti. Müsabaka sonrası düzenlenen madalya töreninde konuşan Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, hayatta herkesin eksikliği olabileceğini, ancak down sendromlu bireylerin bizlerden bir fazlalarının bulunduğunu söyledi.

"Hayat her zaman farklılıklarla güzel" ifadesini kullanan Kaymakam Erdemir, "İnsan hayatı her zaman yapamazsın, başaramazsın diyerek geçiyor. Böyle olunca da belki bir çok yapabileceğimiz işleri yapamadan ömrümüz sona eriyor. Eğer bir konuda desteklenirsek, hepimiz bir şeyleri başarabiliriz. Bunun en güzel örneği bu güzel çocuklarımız" dedi.

Uluslararası DownFut (IDF) İl Temsilcisi Yıldız Bülbül de down sendromlu bireylerin topluma kazandırılması adına bir dizi faaliyetler düzenlendiğini, bu faaliyetlerden birinin de 'DownFut' olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından şampiyonaya katılan öğrencilere madalyaları verildi.