Kumluca'da Engel ‘Siz' Olmayın Yeter projesi

Antalya'nın Kumluca İlçesi'nde gerçekleştirilen Engel ‘Siz' Olmayın Yeter 2 projesi tamamlandı.

Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen Engel ‘Siz' Olmayın Yeter 2 projesinin kapanışı Sultan Alparslan İlkokulunda yapıldı. Törene, Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Altınay, Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, Emniyet Müdürü Cemil Doğan, Kumluca İlçe Müftüsü Hacı Kahraman, Jandarma Komutanı Mehmet Demir, veliler ve öğrenciler katıldı.

Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, "Feda edilecek hiçbir ferdimiz yoktur. Topluma hizmet veren ve özel öğrencilerimizin sosyal hayata dahil edildiği projeleri destekliyorum. Özgüveni gelişmiş ve toplumda yer edilmiş mutlu bireyler kazandırmaktan mutluluk duyuyorum. Projede emeği geçen veliler başta olmak üzere okul yönetimi, İlçe Emniyet Müdürlüğüne, İlçe Polis Teşkilatına teşekkür ediyorum" dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan ise "Projeleri destekleyen Belediye Başkanı Yusuf Göven'in ve eğitim ordusunun ekonomi, lojistik ve her alanda katkıları çok büyüktür. Doğru bir alana yatırım yapıyoruz. Klasik polis anlayışından evirilmeye başladık. Yatırımların geri dönüşleri hızlı fark edildi. 'Trafik Eğitim Vakti ' projesinde kurumlarla hareket etmeye hazırız. İnsan kaynaklarında sıkıntı yaşıyoruz. Veliler projelere dahil olmazsa amacımız gerçekleşmez. Engel ‘Siz' Olmayın Yeter.”

Etkinlikte ' Paylaşmak Güzeldir' isimli skec gösterisi, Engel ‘Siz' Olmayın Yeter 2 Projesi Sine vizyon gösterisi ve halk oyunları gösterisi sergilendi.