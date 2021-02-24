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Kumluca'da Erentepe Mahallesi içme suyuna kavuşuyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü daha önce içme suyu şebeke hattı bulunmayan Kumluca Erentepe Mahallesi Sereke Mevkii’nde yaşayan bölge halkını içme suyuna kavuşturuyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü daha önce içme suyu şebeke hattı bulunmayan Kumluca Erentepe Mahallesi Sereke Mevkii'nde yaşayan bölge halkını içme suyuna kavuşturuyor.


Antalya Büyükşehir Belediyesi, yıllardır içme suyu sıkıntısı yaşayan Kumluca İlçesi Erentepe Mahallesi Sereke mevkiindeki evlerin sorununu çözüyor. Çalışma başlatan ASAT Genel Müdürlüğü, Sereke mevkiine yeni bir içme suyu hattı yapıyor. ASAT, çalışma kapsamında bölgeye 5 kilometrelik içme suyu şebekesi döşüyor. Kısa sürede tamamlanması hedeflenen çalışmalar sonrası Sere mevkiinde yaşayan vatandaşlar içme suyuna kavuşmuş olacak.


Sereke mevkiinde yaşayan vatandaşların yıllardır içme suyu sıkıntısı çektiğini söyleyen Erentepe Mahalle Muhtarı Hayrettin Acar, çalışma ile bölgenin su sorununun çözüleceğini belirtti. Muhtar Acar, sorunu ASAT Genel Müdürlüğü'ne bildirdikten kısa süre sonra çalışmalara başlandığını söyledi.

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