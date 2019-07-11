Kumluca'da ev yangını

Antalya'nın Kumluca İlçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın Hacıveliler Mahallesinde Bayram Demiral'a ait müstakil bir evde çıktı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangında duman ve alevleri görenler itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürüp soğutma işlemi yaptılar. Evde maddi hasara sebep olan yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı bildirildi.