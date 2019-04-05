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Kumluca'da Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği

Antalya’nın Kumluca ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği başladı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği başladı.


Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen “Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği” kapsamında, Kumluca ilçesinde “Kumluca Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği” başladı. Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler ve öğrenciler katıldı.


Müsabakaları Salur ilk ve orta okulu, Sultan Alparslan İlkokulu bahçesinde düzenlenen törenle başlayan oyunlarda, öğrenciler geleneksel oyunlar ile eğlenceli anlar yaşadı. 2'nci, 3'üncü, 4'üncü, 5'inci ve 9'uncu sınıf öğrencilerini kapsayan oyunlara, 19 ilkokul, 20 ortaokul ve 9 lise öğrencisi katılacak. Öğrenciler 16 Nisan'a kadar ‘Yağ Satarım Bal Satarım', ‘Mendil Kapmaca', ‘Tombik ve Yakan' Top gibi oyunları oynayacaklar.


Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, bu oyunlar sayesinde öğrencilerin ata oyunlarını öğreneceklerini söyledi. Girgin, “Biz atalarımızdan öğrendik. Bizde şimdi bu oyunları çocuklarımıza öğretiyoruz ki, geçmişimizle geleceğimiz kopuk kalmasın. Ayrıca, çocuklarımız kazanmayı, kaybetmeyi öğreniyorlar. Kazanınca sevinmeyi, kaybedince üzülmeyi, üzüleni teselli etmeyi, kazananı kutlamayı öğreniyorlar. Böylece toplumsal kaynaşmayı, toplumsal barışı sağlıyoruz” dedi.


Yarışmalarda derece alan takımlara müsabakalar sonunda ödülleri hediye edilirken, aynı zamanda yarışmalara katılan her öğrenciye katılım belgesi verilecek.

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