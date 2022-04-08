Kumluca'da gönüllü orman yangınları mücadele ekibine seminer

Kumluca Atatürk İlk ve Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen semineri, Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi Yangın Eğitim Uzmanı Orman mühendisi Tolga Yılmaz verdi. Gün boyu süren seminerde, orman yangının tanımı ve özellikleri, orman yangının türleri, orman yangının çıkış nedenleri, orman yangınını etkileyen faktörler, orman yangınlarında kullanılan mücadele araçları, orman yangınlarını önleme çalışmaları, orman yangınlarını söndürme yöntemleri konusunda bilgiler verildi.

“Nöbet tutacağız”

Seminere, Mavikent Mahalle Muhtarları Adem Karataç ve Yazır Mahalle Muhtarı Durmuş Karatekelioğlu'da katıldı. Konu ile ilgili konuşan Mavikent Mahalle Muhtarı Adem Karataç, “İlçemiz orman yangınları açısından hassas bir bölgedir. Mavikent Mahallemizin etrafı da kızılçam ormanı ile kaplı. Bu yüzden yaz mevsimi boyunca dikkatli olmalıyız. Mahallemizin gençleri geçen yaz boyu gece gündüz orman yangını nöbeti tuttular. Bu yüzden bu seminere bilgi almak için katıldık. Bu yaz yine gönüllü gençlerimiz ile birlikte ormanlarımızı yangınlardan korumak için nöbet tutacağız” dedi.

“Eğitime başladık”

Ormanlık alanlarda 700 kilometre stabilize yol bulunduğunu, bu yolların kış mevsiminde oldukça bozulduğunu, ancak grayder ile kullanılır hale getirme çalışmalarının başladığını belirten Kumluca Orman İşletme Müdürü Cengiz Okudan, “Bakanımızın önem verdiği orman yangın söndürme gönüllülerinin eğitimine başladık. Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü olarak 280 kişi gönüllü tespit ettik. Onların eğitimini dün yani Perşembe ve bugün olarak planladık. Gelecek hafta Perşembe ve Cuma günü olarak yeniden planladık. Orman yangınlarında bilgilendirme eğitimlerini veriyoruz. Yangınlar hakkında bilgilendiriliyor. Yangın söndürülmesi hakkında bilgilendiriliyor. Organizasyon hakkında bilgilendiriliyor. Ne yapmaları konusundaki bilgilerini verdikten sonra bu kursiyerlerimiz artık kayıtlarımızda orman gönüllüsü olarak geçecek. Herhangi yangında telefon ile arayıp onlardan yardım talep edeceğiz” diye konuştu.