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Kumluca'da heyelan nedeniyle kapanan mahalle yolları ulaşıma açıldı

Kumluca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan mahalle yollarını ulaşıma açtıAntalya’nın Kumluca ilçesinde son zamanlarda etkili olan sağanak yağış ve rüzgar yaşamı olumsuz etkilerken, bazı mahalle yollarında ise ufak çaplı heyelana neden odu.

Kumluca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan mahalle yollarını ulaşıma açtı


Antalya'nın Kumluca ilçesinde son zamanlarda etkili olan sağanak yağış ve rüzgar yaşamı olumsuz etkilerken, bazı mahalle yollarında ise ufak çaplı heyelana neden odu. Kumluca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, ilçeye bağlı Sarıcasu, Ortaköy, Karacaören Mahalleleri içindeki heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yollarda açma çalışması yaptı.


Bu yıl kış mevsiminin yağışlı geçtiğini belirten Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, yağışların zaman zaman sağanağa dönüştüğüne değindi. Göven, “Bu yüzden özellikle kırsal alanda yağış nedeniyle toprakta yumuşama meydana geliyor. Mahalle içindeki yollarda heyelan meydana geliyor. Fen İşleri Müdürlüğü Ekiplerimiz gece gündüz, hafta sonu demeden aralıksız çalışıyor. Yapılan çalışmalar sonucu ulaşıma kapalı mahalle veya mezra yolumuz bulunmamaktadır.” dedi.

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