İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kumluca'da heyelanın kapattığı yol açılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca’da heyelan nedeniyle kapanan Kuzca-Büyükalan Mahalleleri arasındaki grup yolunda bakım onarım çalışması yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca'da heyelan nedeniyle kapanan Kuzca-Büyükalan Mahalleleri arasındaki grup yolunda bakım onarım çalışması yapıyor.


Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kumluca'ya bağlı Kuzca-Büyükalan mahalleleri arasındaki 11 kilometrelik bağlantı yolunda heyelan nedeniyle çöken yerlerin bakım ve onarım çalışmasını yürütüyor. Yetkililer, yolun alt kısmından geçen Alakır çayının kış aylarında yoğun akışından dolayı yolda kayma meydana geldiğini ifade etti. Vatandaşların mağdur olmaması için ekipler, iş makineleriyle yolda hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Yoldaki toprak ve taşlar kaldırılıyor, bozulan bölümlere bakım ve onarım yapılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.