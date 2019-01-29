Kumluca'da hortum hayalleri de yıktı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen 3 hortumda ilk belirlemelere göre 2 bin dönüm örtü altı alan zarar gördü. Hortumun yıktığı seralarla birlikte genç çiftçilerin hayalleri de ertelenmek zorunda kaldı.

Türkiye'nin en büyük örtü altı üretim üssü Kumluca ilçesinde geçtiğimiz perşembe ve cumartesi günü 3 hortum meydana geldi. Yetkilerin yaptığı ilk hasar tespit çalışmalarında 2 bin dönüm sera ve 500 dönüm narenciye alanı hortumdan zarar gördü. Yaklaşık 8 kilometre uzunluğunda ve 500 metre genişliğinde meydana gelen hortumdan 500 çiftçi etkilendi. Hortumun harabeye çevirdiği seraların içindeki domates, biber, patlıcanı toplayan üreticiler diğer taraftan seralarını sökmeye başladı. Yağış altında imece usulü çalışan çiftçiler el birliğiyle önce ürünü topladı, ardından demirleri kesti, daha sonra geriye atık olarak kalan domatesleri traktör yardımıyla temizledi. Naylon, damlama borularının ve demirlerin büyük çoğunluğunun hurdaya gittiği öğrenildi. Öte yandan hortum çiftçilerin bir çok hayalini de aldı götürdü.

"Fiyat arttıranlar vatan haini"

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, perşembe ve cumartesi günü çıkan hortumlarda yaklaşık 2 bin dönüm seranın yerle bir olduğunu kaydetti.

500 dönüm narenciye alanı ve 17 evin hortumdan zarar gördüğünün altını çizen Kökçe, "Devletimizle, milletimizle birlikte bu yaraları saracağız. 49 bin dönüm alanda üretim devam ediyor. Bu hortumdan dolayı bazı karaborsacıların fırsat yaptığını görüyoruz. Üretim yerinde fiyatlar artmadı. 30-40 kuruşluk bir artış var. Bunlar vatan hainidir. Üretici tüketici biz birlikteyiz. Bu yıl sebze fiyatları yüksek ama bunun sebebi girdi maliyetleri ve kış döneminde olduğumuz dolayısıyladır" dedi.

Kumluca'nın üretiminin Türkiye'ye ve dünyaya yeteceğini vurgulayan Hidayet Kökçe, "Üretmeye devam edeceğiz. Bu enkazları kaldırmaya başladık. Bir sera en geç bir ay içinde bahar dikime başlayacak. Mayıs ve haziran ayında hasada yeniden başlayacağız" diye konuştu.

Bir dönüm serayı ekime hazır hale getirmenin bedelinin 50-60 bin lira arasında olduğunun altını çizen Kökçe, bugün itibariyle domates ve patlıcan fiyatlarında düşüş olduğunu belirtti

"Ürünün yüzde 90'ı gitti"

Domates üreticisi Kadir Yiğit, hortum dolayısıyla bütün seralarının yıkıldığını, tek sevinçli yanlarının can kaybı olmaması olduğunu dile getirdi.

Ekmek teknelerinin harabeye döndüğünü ifade eden Yiğit, "Seralarımda tam hasat zamanıydı. Ama ürünümün yüzde 90'ı gitti. Elimizden geldiğince tekrar toparlanmaya çalışıyoruz. Devletimizle birlikte bu yaralarımızı saracağız" dedi.

"Üniversite hayali"

Kumluca Anadolu Lisesi öğrencisi Gamze Sayın, hortum anında seranın içinde olduklarını ve ne olduğunu anlayamadıklarını aktardı.

Başarılı bir öğrenci olduğunu dile getiren Gamze Sayın, "En iyi üniversiteye gitmeyi hayal ediyordum. Bu şartlar altında biraz zor olacak. Aileme de yardım etmek zorundayım. Hortum gelirimizi ve hayallerimizi aldı gitti. Demirleri taşımak zor ama başka çaremiz yok. Burayı yeniden ayağa kaldırmalıyız" dedi.

Ev hayali

Üniversite mezunu Ramazan Sayın, iş bulamayınca baba mesleği seracılığı modern olarak yapmaya başladığını belirtti.

Sayın, "O gün demirler yıkıldı hortumun ortasında kaldık ailemle. Allah'a şükürler olsun canımızı sağ oldu. Giden mallarımız oldu. Şu an 6.5 dönüm seramız yıkıldı, umutlarımız da gitti. Yeniden umutlarımızı yeşerteceğiz. Tekrar dikim yapacağız. Bu sezon sonu kendi işimi kurmak ve ev almak gibi hayalim vardı. Arttık 3-4 sene ertelemek zorunda kaldık" ifadelerine yer verdi.