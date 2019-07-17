İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kumluca'da içme suyu hattında boru patladı, üç mahalle susuz kaldı

Kumluca İlçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde ana şebeke su boru hattında meydana gelen arıza nedeniyle Mavikent, Beykonak ve Adrasan Mahallelerine gece boyu su verilemedi.

Ekiplerin çalışması sonucu arıza sabaha karşı gideridi.


Karaağaç kaynağından gelip Mavikent, Beykonak ve Adrasan Mahallelerini besleyen ana şebeke su boru hattında meydana gelen patlak nedeniyle dün gece boyunca üç mahalle susuz kaldı. Karşıyaka Mahallesi, Gücük mevkiinde, Akkoyunlu Petrol istasyonu karşısındaki hatta yaşanan arıza sebebiyle yolu kaplayan su Mavikent yolunda da aşınmaya neden oldu. ASAT, özellikle Turizm Merkezleri Karaöz ve Adrasan'daki turistlerin su kesintisi yüzünden mağdur olmaması için gece boyunca çalışarak arızanın giderilmesi için çaba harcadı. Hattaki patlak, sabaha karşı tamir edilip bölgeye yeniden su verilmeye başlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.