Kumluca'da ilk defa evde kimlik değişikliği yapıldı

Nüfus müdürlüğü gezici kayıt terminali sistemiyle Kumluca'da evde ilk defa kimlik değişikliği gerçekleştirildi.

Kumluca'da ikamet eden Fiziki engelli hasta Celal Özdemir, Nüfus Müdürlüğü gezici kayıt terminali aracılıyla Kumluca'da ilk defa evde kimlik değişikliği işlemi yapıldı. Nisan 2019 ‘da nüfus müdürlüğünün gezici kayıt terminali sistemi Alo 199 nüfus hattı çağrı merkezi ve internetten randevu alan engelli ve yaşlı vatandaşların evlerine giderek adreslerinden kimlik değişikliği işlemi yapılmaya başlamıştı. Fiziki engelli hasta Celal Özdemir, “Orta Köy Mahalle Muhtarı Halime Kaya'nın öncülüğünde Nüfus müdürlüğü gezici kayıt terminali sistemini arayarak randevu aldık ve nüfus memuru arkadaşlarımız kimlik değişikliğimi gerçekleştirdi. Nüfus Müdürlüğüne gidip işlemlerimi gerçekleştirmem uzun zaman alıyordu. Nüfus Müdürlüğüne hizmetlerinden dolayı ve ilgili muhtarımız halime Kaya'ya teşekkür ederim“ dedi.

Ortaköy Mahalle Muhtarı Halime Kaya ise,” Devletimiz Sosyal Devlet anlayışından biri olan Nüfus müdürlüğü gezici kayıt terminali sistemi vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılamak amacıyla düşünülmüş güzel projelerden biridir. Kumluca Nüfus Müdürlüğündeki görevli arkadaşlarımız talepleri hızlı cevap vererek Kumluca'da ilk defa evde kimlik değişikliği hizmeti verildi” ifadelerinde bulundu.