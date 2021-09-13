Kumluca'da İlköğretim Haftası töreni

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, İlköğretim haftası dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na Çelenk Sunma Töreni gerçekleştirildi. Kumluca Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aktaş, şube müdürleri ile okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Programda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aktaş, Atatürk Anıtı'na İlköğretim Haftası nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelengini sundu. Ardından saygı duruşu ve istiklal marşı okundu. Öğrencilerin günün anlam ve önemini içeren şiirleri okumasının ardından program sona erdi. Törende maske, mesafe ve hijyen kurallarına özen gösterildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aktaş, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılının ilk haftası itibariyle bir eğitim-öğretim yılına daha başlıyor olmanın ülkemiz ve tüm dünyayı saran Covid-19 salgını nedeniyle okullarımıza yeniden kavuşmanın sevincini ve heyecanını beraberce yaşıyoruz. Biliyoruz ki milletimizi ve ülkemizi geleceğe güvenle taşımak ve çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak için birinci şart eğitimdir. Bu anlamda yavrularımızın en güzel şekilde yetiştirilmesi hepimizin ortak hedefidir. Çünkü iyi yetişmiş ülkesini ve dünyayı tanıyan donanımlı nesiller, hem kendilerinin geleceği hem de ülkemizin ve dünyamızın geleceği açısından son derece önemlidir. Bunun için; idare, öğretmen, veli ve öğrenci koordinasyonunu en güzel şekilde tesis ederek çocuklarımızın başarılı bir şekilde eğitimini gerçekleştirmek için hep beraber gayret edeceğiz. Bu duygularla yeni eğitim-öğretim yılının tüm eğitim camiasına ve velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, öğretmen ve öğrencilerimize üstün başarılar diliyor, ilköğretim haftalarını kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.