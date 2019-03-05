Kumluca'da 'Kadına Yönelik Şiddete Hayır' eğitimi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü çalışanı Psikolog Emine Anadol tarafından verilen eğitime çalışanlar yoğun ilgi gösterdi.

Hastane Başhakemi Uzm. Dr. Ayşegül Alkan kadına yönelik şiddetin, kadının en temelde yaşamını tehdit eden ve toplumsal hayata katılımına engel olan sosyal bir problem olduğunu söyledi. Ulusal ve uluslararası düzeyde belirlenen politikalara ve uygulamalara rağmen dünyanın her yerinde ortaya çıkan bir sorun olan kadına yo¨nelik s¸iddetin c¸ok yo¨nlu¨, bu¨tu¨ncu¨l, kapsayıcı plan ve politikalarla toplumsal du¨zeyde ortak ve kararlı bir mu¨cadeleyi gerektirdiğini söyleyen Alkan, " Kadına yo¨nelik s¸iddetin o¨nlenmesi ic¸in sivil toplum kurulus¸larının, kadın o¨rgu¨tlerinin, kamu kurumlarının ve u¨niversitelerin is¸birligˆi ic¸inde yu¨ru¨tecekleri c¸alıs¸malar o¨nemlidir. Bizde bu kapsamda etkin mücadelemizi dahada arttırmak amacıyla bu eğitimi organize ettik. Bu eğitimin son derece yararlı geçeceğini ve istifade edeceğimizi biliyorum ” dedi.

Psikolog Psikolog Emine Anadol kadına şiddetin kadının bedensel bu¨tu¨nlu¨gˆu¨ne sırf kadın olduğu için yapılan her tu¨rlu¨ fiziksel, cinsel veya psikolojik müdahaleler olduğunu belirterek " Sonuç olarak kadının zarar görmesi ve toplum içinde ya da özel hayatında kadına baskı uygulanılarak o¨zgu¨rlu¨klerinin keyfi olarak kısıtlanmasıdır. Kadına yönelik şiddeti önleme çalışmalarında sağlık çalışanları önemli bir yer tutmaktadır. Kadına yo¨nelik s¸iddet, kadının fiziksel, cinsel ya da psikolojik zarar go¨rmesiyle veya acı c¸ekmesiyle sonuc¸lanan veya sonuc¸lanması muhtemel olan hareketlerdir. I·ster kamusal, ister o¨zel alanda olsun kadına yo¨nelik her tu¨rlu¨ baskı yo¨ntemi s¸iddettir.” oye konuştu.

Psikolog Emine Anadol konuşmasınıTürkiye'deki mevcut durum, yapılan çalışmalar, belirlenen politikalar ve sağlık çalışanlarının dikkat etmesi gereken hususlardan örneklerle tamamladı.