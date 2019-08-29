Kumluca'da kurallara uymayan araçlar çekilecek

Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik denetleme ekipleri tarafından, İçişleri Bakanlığının yeni yayınlamış olduğu talimatlardaki bilgiler doğrultusunda, artan araç sayısının da göz önünde bulundurularak, park yasakları ve şehirci trafiğinde duraklama yapan araçlar üzerinde sıkı denetimler yapılacak. Karayolları trafik kanunu ve yönetmeliğinin duraklama ve park etmenin yasaklandığı haller ve yerlere park eden araçlar ile bu hükümlere uymayan sürücülerin para cezası ile cezalandırılacağı, yasalara aykırı park etmiş araçların ise trafik zabıtasında kaldırılacağı, bununla birlikte vatandaşlarımızın dolmuş, otobüs, taksi duraklarına, yaya kaldırımı ve geçitlerine, usule uygun park etmiş araçların ikinci sıra yanına ve kavşak içlerine park etmemeleri konusunda vatandaşlar uyarılıyor.

"Sürücülerin bundan sonra daha dikkatli olması gerekiyor"

Konuyla ilgili açıklama yapan Kumluca İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan, “Kumluca ilçemizde daha önce uygulanmayan araç çekme uygulamasına geçiyoruz. Bundan sonra vatandaşlarımızın dolmuş, otobüs, taksi duraklarına, yaya kaldırımı ve geçitlerine, usule uygun park etmiş araçların ikinci sıra yanına ve kavşak içlerine park etmemeleri halinde araçları kurtarıcı maharetiyle çekilip yediemin parklarına götürülecektir. İlçemizdeki trafik yoğunluğunu göz önünde bulundurduğumuzda, trafik güvenliğinin, trafik akışının daha düzenli ve güvenli bir şekilde sağlanması için bu uygulamaya geçmek zorundayız. Sürücülerimizin bundan sonra daha dikkatli olması gerekiyor” dedi.