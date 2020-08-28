Kumluca'da Kuzca-Büyükalan-Dereköy grup yolu asfaltlandı

Büyükşehir Belediyesi, Kumluca'nın Kuzca, Büyükalan ve Dereköy mahalleleri grup yolunu sathi asfaltla kapladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi kırsaldaki yolları konforlu hale getirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı alt yapı ekipleri tarafından daha önce 3 km'lik asfalt hazırlığı tamamlanan grup yolunda asfalt çalışması da tamamlandı. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı asfalt ekipleri, Kuzca, Büyükalan ve Dereköy mahalleleri grup yolunda sathi asfalt kaplama çalışmasını tamamlayarak gurup yolunu daha

konforlu hale getirdi.