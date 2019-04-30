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Kumluca'da öğrenciler Kut'ül Amare savaşlarını canlandırdı

Kutü’l Amare Zaferinin 103.

Kutü'l Amare Zaferinin 103. Yıl dönümü dolayısıyla, Kumluca Sosyal Bilimler Lisesinde anma töreni düzenlendi. Törende öğrenciler, Küt'ül Amare savaşlarının canlandırdı.


Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi kapalı spor salonunda gerçekleştirilen törene, Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Siyasi Parti İlçe Başkanları, Daire Amirleri, STK Temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.


Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayan anma töreni, Okul Müdürü Ayhan Durukan'ın günün anlam ve önemini belirten konuşması ile devam etti. Program, öğrenciler tarafından Küt'ül Amare savaşlarının sahnelenmesinin ardından son buldu.

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