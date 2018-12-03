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Kumluca'da Okul Sporları Müsabakaları başlıyor

Antalya’nın Kumluca ilçesi’nde 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı ilk ve ortaöğretim kurumları okul spor faaliyetleri Perşembe günü başlıyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesi'nde 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı ilk ve ortaöğretim kurumları okul spor faaliyetleri Perşembe günü başlıyor.


Spor Genel Müdürlüğü ve Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı ilk ve ortaöğretim kurumları okul spor faaliyetleri Kumluca ilçesi'nde başlıyor. Kumluca'da 2018-2019 Eğitim- Öğretim yılı okul sporları faaliyetlerinin yaklaşık olarak 21 branşta yapılması planlanıyor. Okul Sporları yarışmaları sonuç bildirme tarihleri doğrultusunda Gençler, Yıldızlar Hentbol müsabakalar ile 6 Aralık 2018 Perşembe günü başlayacak.

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