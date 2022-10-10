Kumluca'da orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını havadan 4 helikopter, 4 uçak ve karadan onlarca işçinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, öğle saatlerinde Kumluca ilçesi Beşikçi Mahallesi Sarnıçtepe bölgesinde çıktı. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına ilk etapta çok sayıda orman işçisi ile 8 arazöz müdahale etti. Büyüme ihtimaline karşı 4 helikopter ile 4 uçak da söndürmek için destek verdi.

Yangın yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.