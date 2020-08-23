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Kumluca'da otomobil sulama kanalına çarptı: 1 yaralı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza saat 14.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi Karşıyaka Mezarlığı yakınlarında meydana geldi. 07 VGU 88 plakalı otomobiliyle ilçe merkezinden Beykonak Mahallesi'ne giden Mahmut T. (27), iddiaya göre viraja hızlı girdi. Hızın etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle takla attı. Takla atan otomobil yolun 50 metre aşağısında su kanalına çarparak durabildi. Kazanın yaşandığı yerin 100 metre ilerisinde yol uygulaması yapan polisler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kaza yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Mahmut T.'yi otomobilden çıkararak ambulansa Kumluca Devlet Hastanesine sevketti.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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