İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kumluca'da otomobil sulama kanalına düştü: 2 yaralı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sulama kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sulama kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.


Kumluca meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, saat 15.30 sırasında Karşıyaka Mahallesi Kocakkesik Sokak'ta meydana geldi. Salih K.(19) 07 ANE 152 plakalı otomobil ara sokağa girmek için iddiaya göre şerit değiştirdi. Aynı yönde ilerleyen Emrah D. (29) yönetimindeki 07 V 7331 plakalı otomobil, şerit değiştiren otomobile arkadan çarptı. Emrah D.'nin kullandığı otomobil çarpmanın etkisi ile yoldan çıkarak su kanalına düştü. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.


Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Emrah D.'yi özel bir hastaneye, Ümit D.'yi de Kumluca Devlet Hastanesine götürdü.


Diğer otomobilde bulunan Salih K. ve arkadaşı Cengiz Y., kazayı yara almadan atlattı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.