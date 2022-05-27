Kumluca'da patlayan içme suyu ana isale borusu kesintiye sebep oldu

Antalya'nın Kumluca ilçesine 80 kilometre uzaklıktaki Karaağaç kaynağından içme suyu taşıyan ana isale borusunun patlaması sonucu ilçe genelinde su kesintisi yaşandı. Tamiratı için ASAT ekiplerin yoğun çaba sarf ettiği arızanın en kısa sürede giderilip ilçenin tamamına suyun verileceği bildirildi.

Kumluca İlçesine 80 kilometre uzaklıktaki Büyükalan Mahallesi sınırları içinde bulunan Karaağaç kaynağından cazibe ile gelerek ilçeyi besleyen içme suyu ana isale borusu dün akşam saat 20.00'de Karacaören Mahallesi Karabük mevkiinden patladı. Olaya müdahale eden ASAT ekipleri önce ana boru içindeki kalan suyun boşaltılmasını sağladı. Sabah saatlerinde de patlayan yerin toprağını iş makineleri ile kazarak içme suyu ana isale borusuna ulaştı. Tamir işlerinin akşam saatlerinde tamamlanıp ana isale borusuna içme suyu verileceği, bu gece su dağıtım depolarının dolmasıyla birlikte önce deniz seviyesinde olan yerleşim alanları ardından da kısa süre içinde tüm ilçeye suyun verileceği bildirildi.