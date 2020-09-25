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Kumluca'da polisten miniklere moral hediyesi

Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polis Büro Amirliği Ekipleri 1.

Sınıf öğrencilerine içinde eğitim araç ve gereçleri olan çanta dağıttı


Mavikent Durali Yazıcı Okuluna giden Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği Ekiplerini, Okul Müdürü Kani Akboğa ve 1/B Sınıfı Sınıf Öğretmeni Deniz Karar karşıladı. Ekipler önce sınıfa kadar giderek, öğrencilere maske, mesafe ve temas kurallarının ne kadar önemli olduğunu anlattı. Ardından okul bahçesinde toplanan öğrencilere içinde, eğitim araç ve gereçleri olan çantayı hediye ettiler.


Korona virüs tedbirleri yüzünden geçen yıllardaki gibi normal açılış töreni yapılamadığını belirten Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği Ekipleri, minik öğrencilere bu eksikliği hissettirmeden moral ve motivasyon vermek amacıyla bu hediyeleri verdiklerini aynı zamanda üstünde polis amblemi olan maske verdiklerini belirttiler.

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