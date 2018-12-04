İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kumluca'da sağanak yağmur

Antalya’nın Kumluca İlçesi’nde aralıklarla devam eden sağanak yağmur, sel taşıma kanallarında tıkanmaya ve heyelana neden oldu.

Antalya'nın Kumluca İlçesi'nde aralıklarla devam eden sağanak yağmur, sel taşıma kanallarında tıkanmaya ve heyelana neden oldu.


Kumluca İlçesi Hacıveliler, Kum ve Göksu Mahallelerinde sel suları taşıma kanallarında tıkanma meydan geldi. Kumluca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri özellikle büz ve menfez ağızlarında meydana gelen tıkanmaların giderilmesi için vakit kaybetmeden müdahale etti. Ayrıca Mavikent Mahallesini Adrasan Mahallesine bağlayan karayolu Yenicepınar mevkiinde küçük çaplı heyelan meydan ageldi. Yine Kumluca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, araçların geçmesini zorlaştıran kaya parçalarını temizledi.


Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, “İlçemizde dün akşamdan beri aralıklarla devam eden sağanak yağıştan dolayı bazı mahallerimizde sel sularını tahliye eden kanallarımızda tıkanmalar meydana geldi. Ekiplerimiz büz ve menfez ağızlarında meydan agelen tıkanmalara hemen müdahale etti. Mavikent - Adrasan Karayolundaki kçük çaplı heyelandan nedeniyle daralan yolun açılması çalışmasını yaptık. Ekiplerimiz dün akşamdan beri herhangi bir olumsuzluk ve aksaklık yaşanmaması için teyakkuzdalar” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.