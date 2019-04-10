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Kumluca'da seracılık festivali hazırlıkları

Kumluca Belediyesi tarafından bu yıl 20’incisi düzenlenecek olan Tarım ve Seracılık Festivali’nin hazırlık toplantısı yapıldı.

Kumluca Belediyesi tarafından bu yıl 20'incisi düzenlenecek olan Tarım ve Seracılık Festivali'nin hazırlık toplantısı yapıldı. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu belediye personelinin katıldığı toplantıda, festival öncesi yapılacak hazırlıklar ele alındı. Toplantıda, festival öncesi vatandaşların görüşlerinin de alınarak etkinliklerin gerçekleştirileceği belirtildi.


Festivalde, toplumun değişik kesimlerinden oluşan “Gönüllüler Komitesi” de görev yapacak. Her yıl olduğu gibi bu yılda festivalde, Yörük obaları kurulacak, Yörük göçü korteji ve kadınlar günü düzenlenecek. Öte yandan yağlı pehlivan güreşleri de yapılacak. Festivalin müzik eğlence bölümünde ise Türkiye'nin ünlü sanatçıları sahneye çıkacak. Ayrıca ünlü konuklarının da festival içinde yer alması planlanıyor.


Yörük obalarının kurulmasında ve Yörük göçünde yaşanan sıkıntıları çok yakından takip ettiğini belirten Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, “Festival çarşını kurduğumuz alanda yerli esnaflarımızın daha az etkilenmesini sağlamak amacıyla değişiklik yapacağız. Amacımız sade bir Yörük obası ve Yörük göçü korteji olmasını istiyoruz. Yörük obalarının ve Yörük göçü kortejinin amacını taşan görüntülere izin vermek istemiyoruz” dedi.

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