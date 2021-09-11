Kumluca'da seralarda dikimler başladı

Kumluca'da çiftçiler kış sezonu için seralarda sebze fidesi dikimine başladı. Antalya'nın ve Türkiye'nin sebze meyve deposu Kumluca ilçesinde 60 bin dekar sarıda yüzde 30 domates olmak üzere kalan yüzde 70'inde biber, patlıcan, hıyar, kavun gibi ürünler yetiştiriliyor. İlçede yazlık ve güzlük olmak üzere 2 dönemde dikim yapılıyor

Kış aylarında Türkiye'nin yaş sebze ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Antalya'nın Kumluca ilçesinde çiftçiler kış sezonu için seralara sebze fidesi dikimine başladı. Yeni sezonun çiftçilere hayırlı olmasını dileyen Kumluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Çetin, kış aylarında Mersin'den, Muğla'ya kadar olan kısımda örtü altı üretim yapıldığını belirterek, "Biz de Kumlucalı çiftçiler olarak kış sezonu dikimlerimize başladık. Pandemi döneminde üretimin değeri bir kez daha anlaşıldı. Üreticilerimiz yaşanan zorluklara rağmen üretime hiç ara vermedi. Bölgemiz çok sıcak bir bölge olduğu için yaz aylarında üretim yapamıyoruz. Fakat kış aylarında sıcak bölge olmanın avantajlarını kullanarak mevsiminde ve sağlıklı üretim yapıyoruz. Tüketicimizin bu konuda gönlü rahat olsun. Çiftçi olarak hiçbir zaman soframıza koymayacağımız ürünü sizlere göndermiyoruz" dedi.