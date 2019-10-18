Kumluca'da "Tarımsal Üretimde Maliyetler" konuşuldu

Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği seminere konuşmacı olarak Kumluca Ticaret Borsası (KUTBO) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Durdaş katıldı. Kumluca Ticaret Borsası'nın görev ve faaliyetlerini anlatarak sözlerine başlayan Fatih Durdaş, “İstanbul ve Ankara gibi nüfus yoğunluğunun bulunduğu illere gönderilen tarımsal ürünlerin büyük kısmı, Antalya özelinde Kumluca ilçesinden gitmektedir. Biz, Kumluca olarak tarımsal üretim potansiyeli bakımından pek çok önemli uygulamaların hayata geçirilmesi noktasında, pilot bölge olması gereken bir konumdayız. Bu bağlamda çiftçimizin, artan girdi maliyetlerinden olumsuz yönde etkilenmemesi için hazırlanan Yeni Hal Yasası kapsam ve maddelerinin şekillenmesi aşamasında, tarımsal üretim potansiyeli yüksek olan Kumluca tarım üreticilerinin sesine kulak verilmesi gerekmektedir” dedi.

Kumluca Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. İlker Sönmez ise, tarımsal üretimde devamlılığın önemini vurgulayarak, “Üretim zinciri, tarımsal ürünlerin çiftçi serasından çıkıncaya kadar ki süreçle sınırlı olmayıp, tüketiciye ulaşıncaya kadar ki yolculuğun tamamını kapsamaktadır. Yapılacak düzenlemeler üretici ve tüketici arasındaki tüm paydaşları denetim ve uygulamalar yardımıyla güvence altına almalıdır” ifadelerinde bulundu.

Seminer sonrasında Durdaş'a aktardığı önemli bilgiler için Kumluca Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. İlker Sönmez tarafından günün anısına teşekkür belgesi takdim edildi.