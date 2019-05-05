Kumluca'da tiyatro şöleni

KUTSO Kadın Girişimciler Kurulu'nun kültür etkinlikleri kapsamında düzenlediği tiyatro gösterileri Kumluca Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Kumluca ve Kepez Belediyelerinin destekleriyle, Kepez Belediye Tiyatrosu ekibi tarafından oynanan tiyatro oyunları, yöre halkı tarafından büyük ilgi gördü. Cuma ve Cumartesi günü oynanan Eskici Dükkanı, Keloğlan'ın Aklı ve Düğün Evi, Oyun Evi oyunlarında salon doldu taştı. Eskici Dükkanında hüzünlenen seyirciler, Düğün Evi, Oyun Evi ile kahkahalara boğuldu. Minik seyirciler ise Keloğlan'ın aklı oyununa büyü ilgi gösterdiler. Salonda yer kalmayınca çocuklar oyunu yerlerde izledi.

Gösteriler sonunda Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, KUTSO Meclis Başkanı Fahri Özen ve KUTSO Kadın Girişimciler Kurulu tarafından tiyatro ekibine teşekkür plaketi takdim edildi.

Kadın Girişimciler Kurulu adına söz alan Huriye Uslu, “Bu yeni seçilen Kadın Girişimciler Kurulu olarak ilk etkinliğimizdi. Bundan sonraki süreçte Batı Antalya'da yaşayan kadınlarımızın ticaret hayatındaki rolünü birkaç kademe birden yükseltip hakkettiği yere getirmek amacıyla çalışmalarımıza durmadan devam edeceğiz” dedi.