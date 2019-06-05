Kumluca'da trafik kazası: 1 ölü

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motor sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Yembeğe mevkinde motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Antalya istikametinden Kumluca istikametine giden Süleyman İnce (39) idaresindeki 07 AAP 925 plakalı motosiklet karşı yönden gelen Gökhan K. kontrolündeki 38 NL 814 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu Süleyman İnce olay yerinde hayatını kaybetti. Görgü tanıklarının ifadesine göre, her iki aracında hızlı olduğu, kazanın hatalı sollama yüzünden meydan geldiği belirtildi.

Kazadan sonra Kumluca Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı inceleme sonucu Süleyman İnce'nin cenazesi Kumluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Gökhan. K ve dört arkadaşı kazadan yara almadan kurtuldu.