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Kumluca'da trafik kazası: 1 yaralı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Bağlık Mahallesi Hasan Tuna Caddesi'nde Orkun G'nin (18) kullandığı 07 K 2917 plakalı motosiklet ile M.D idaresindeki 07 EON 06 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Orkun G. ağır yaralanırken çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç kaldırıma çıkarak reklam ve yön tabelalarına çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen 112 sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra özel bir hastaneye kaldırıldı.


Ticari araç sürücüsü M.D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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