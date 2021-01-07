Kumluca'da trafik kazası: 1 yaralı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet asfalt zeminde sürüklenirken, sürücü yaralandı.

Kaza, Kumluca ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre , Kule kavşağında C.İ.T.'nin (17) kullandığı 07 AJU 610 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu asfalt zemine sürüklendi. Kazada motosiklet sürücüsü C.İ.T., başından yaralandı. Yaralı sürücüye ilk müdahale kazayı gören vatandaşlar tarafından yapılırken, kaza yerine gelen sağlık ekibi yaralıyı ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.