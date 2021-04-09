Kumluca'da ulusal resim çalıştayı

Kumluca'da 1. Ulusal Resim Çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya Türkiye'nin dünya çapında ün yapmış ressamları katıldı. Olimpos'ta yapılan ve 6 gün süren çalıştayda ressamlar Yaşar Çallı, Çiğdem Çallı, Hasan Mutlu, Orhan Cebrailoğlu, M. Nail Kamacı, Reyhan Göl, Özden Özdemir, Gülşen Ekici, Hatice Bahçeci Dündar ve Mahmut Dündar birlikte çalışıp, fikir alışverişinde bulunma imkanı buldular.

Ressam Orhan Cebrailoğlu, etkinliğin bir parçası olarak KUTSO Kumluca Merkez Ofisi bahçesinde canlı performans sergiledi. Yaklaşık 25 dakika süren canlı performans özellikle çocuk seyircilerin ilgisini çekti. Etkinliğin son gününde ressamlar çalışmalarını sanatseverler ile buluşturdu.

Çalıştayı hazırlayan Finikeli Ressam Hatice Bahçeci Dündar, “Biz Finike Sanat Atölyesi olarak 3 resim sanatçısıyız. Ben, eşim Mahmut Dündar, arkadaşımız Reyhan Ekici ile beraber bu çalıştayı düzenlemek için yola çıktık. Bir hafta Olympos'ta kamp kurduk. Bizim dışımızda 7 resim sanatçısı daha var. 10 sanatçıyız. Bu bir çalıştaydı. Hepimiz ikişer resim yaptık. Bugün sergi günümüz” dedi.

“ Çalışmalarımız yüzde 50 yağlı boya, yüzde 50 akrilik”

Mahmut Dündar ise, “ 4 yerel sançtı, 6 profesyonel resim sanatçısı ile burada bir hafta süren bir çalıştay yaptık. Çalışmalarımız yüzde 50 yağlı boya, yüzde 50 akrilik.” diye konuştu.

“Sanatçı dostlarla birlikte olunca büyük keyif alıyorsunuz”

Verilen sürenin az olmasından yakınan Yaşar Çallı da, “ Bir haftalık sürede 2 resim çıktı. Manolya ve Atatürk resimleri. Mümkün değil o sürede o resmileri çıkarmak. Doğru da değil. Ancak bir hafta daha lazım ki bunlar mükemmel bitmiş olsun. Ben ilk defa akrilikle böyle bir ciddi portre yaptım. Ayrıca bir dost ortamındayız. Sanatçı dostlarla birlikte olunca büyük keyif alıyorsunuz” şeklinde konuştu.

Sergi açılış programının sonunda ressamlara çalıştaya yaptıkları değerli katkı anısına birer katılım belgesi takdim edildi.