Kumluca'da üretici sorunları ve çözümler kurultayı yapıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde üretici sorunları ve çözümler kurultayı düzenlendi.

Kumluca Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen kurultaya Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eski Dekanı Salih Mustan, Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel ve vatandaşlar katıldı.

Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel'in yönettiği kurultay, üreticilerin sorunlarını dile getirdiği sinevizyon gösterisi ile başladı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Türkiye'nin kendi ürettiği kendine yeten 7 ülkeden birisi olduğunu söyledi. Türkiye'nin artık ithal eden bir ülke olduğunun altını çizen Perinçek şöyle konuştu:

“Çünkü üreticiyi, çiftçiyi suçlayan tokatçıların, faizcilerin, stokçuların, borsacıların, üreticilerin sırtından para kazananların suçlanmadığı bir sistem kuruldu. Borcu borçla kapatan bir ekonomik sistem kuruldu. İthal ürünleri ucuz diye ithalat kolaycılığına kaçıldı. Ondan sonra krizler doğdu. Kriz demek kararlılık demektir. Yeni bir kriz yaşıyoruz. Bu krizden yeni kararlar çıkması gerekiyor. Gelin çiftçinin sorunlarını bilen, çiftçinin sorunlarına çözüm bulacak olan Vatan Partisi iktidarı etrafında birleşelim. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Sistemi ekonomiye çözüm getiremez hale gelmiş ve çökmüştür. Cumhurbaşkanlığı Sistemi tüm ekonomik kararların Erdoğan tarafından alındığı bir sistemdir. Bu sistem gitmelidir.”

Dış güçlerin öğütleri ile sorunlara çözüm yolunun bulunmayacağını ifade eden Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eski Dekanı Salih Mustan ise, “Dış güçlerin öğütleri ile sorunlarımıza çözüm yolu bulamayız. Üretimdeki dış alım gücünü iç alıma çevirmeliyiz. Üretim alanlarındaki vatandaşlarımız çareyi şehre göç etmekte buluyor. Bu da çözüm değildir. Köylerden şehirlere gidenler geçinmekte zorlanıyor. Bitkisel ve hayvansal üretimleri için ulusal projeler oluşturulması gerekiyor. Başkalarının öğüdü ile ülkenin gelişmesi olanaklı değildir. Ulusal projelerdeki dışa bağımlılığı en aza indirmeliyiz. Tarımsal projelerini tarım sektörünü yakından bilenlerin yapması gerekiyor” ifadelerini kullandı.