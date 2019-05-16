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Kumluca'da vakıftan gazilere ve şehit ailelerine iftar yemeği

Antalya’nın Kumluca ilçesinde şehit yakınları ve gazilere yönelik iftar yemeği verildiKumluca Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen iftar yemeği Anadolu Turizm ve Otelcilik Lisesi Uygulamalı Otelinde verildi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde şehit yakınları ve gazilere yönelik iftar yemeği verildi


Kumluca Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen iftar yemeği Anadolu Turizm ve Otelcilik Lisesi Uygulamalı Otelinde verildi. Havuz başında verilen iftar yemeğine Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Yüzbaşı Mehmet Demir, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan, daire amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.


Yemekte konuşan Kaymakam Hakkı Uzun "Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz için iftar yemeği düzenledik. İftara davet ettiğimiz vatandaşlarımız ülkemizin güvenliği için hayatını ortaya koyan insanlar ve onların aileleridir. Bu yüzden iftar yemeğinde de olsa onların yanında olduğumuzu hissettirmek için bu yemeği düzenledik. Bizleri kırmayıp bu yemeğe katıldıkları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz" dedi.

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