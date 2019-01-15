Kumluca'da yarışma soruları öğrencileri zorladı

Antalya'nın Kumluca ilçesi'nde “Şehrimi Öğreniyorum, İlçemi Tanıyorum” temalı ortaokullararası bilgi yarışması düzenlendi.

Kumluca Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Snat ve Kongre Merkezinde düzenlenen yarışmaya ilçe genelinde eğitim veren 10 ortaokul katıldı. Yarışmayı Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Mehmet Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, okul müdürleri, öğrenci ve öğrenci velileri izledi. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayan yarışma Atatürk Ortaokulu Müdürü Ahmet Özdemir'in konuşması ile devam etti. Ahmet Özdemir, “Ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımak için bu yarışmayı düzenledik. Jüri üyelerimize, yarışmaya katılan okullarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Jüri üyeleri tarafından daha önceden hazırlanan A ve B soru zarfının İlçe Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Mehmet Demir'in çektiği kura sonucu B zarfındaki 20 soru yarışmaya öğrencilere soruldu.

Yarışmaya katılan Ortaokul Öğrencilerine, Antalya Kaleiçine 1984 yılında Uluslararası Yazar Birliği (FİJET) tarafından hangi ödül verilmiştir. Gelidonya feneri kaç tarihinde kimler inşa etmiştir. Aksekili, İlk TBMM Milletvekili, Atatürk'ün de yardımcısı olan kişi kimdir gibi çok zor sorular soruldu. Çok çekişmeli 20 sorudan sonra, Kumluca Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu Öğrencileri üçüncü oldu. Atatürk Ortaokulu Öğrencileri ile Bil Koleji öğrencileri 190 puanla birinciliği paylaştı. Eşitliğin bozulması için hazırlanan 7 ayrı altın sorulara geçildi. 4 soruda doğru cevap veren Kumluca Atatürk Ortaokulu Öğrencileri yarışmanın birincisi olurken Bil Koleji Öğrencileri de ikinci oldu.

Yarışamın başında Atatürk Ortaokulu Öğrencileri küçük bir skeç oynadı. İlçede eğitim veren Bil koleji ve Sınav Koleji Öğrencileri ise ilçenin tarihi turistik yerlerini ve geçim kaynaklarını İngilizce olarak tanıtan gösteriler sundu.

Dereceye giren öğrencilere, Jüri Üyelerine ve salonun tasarımında katkısı olan esnaflara, dereceye giren öğrencilere Belediye Başkanı Yusuf Göven, İlçe Jandarma Bölük komutanı Yüzbaşı Mehmet Demir, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin tarafından kupa ve plaketleri verildi.