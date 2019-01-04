Kumluca'da yılın ilk Meclisi toplandı

Antalya'nın Kumluca Belediyesi Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yusuf Göven Başkanlığında gerçekleştirildi.

Kumluca Belediye Meclisi 9 maddelik gündemi görüşmek üzere toplandı. Açılış ve yoklama ile başlayan toplantı gündem dışı konuşmalar ile devam etti.

Mecliste, Denetim komisyonunun seçimi, Zabıta personelinin fazla mesai ücretleri, imar komisyonuna havale edilen konu hakkında hazırlanan raporlar ile İlçe sınırları içindeki işyerlerinin ilan, reklam ve tanıtım amaçlı koydukları her türlü yazılı uygulamalarında Türk Dilinin ve Türkçe Sözcüklerin kullanılması, İlçe sınırları içinde Yüzer Gezinti Teknelerinin tarife ücretlerinin belirlenmesi görüşüldü.