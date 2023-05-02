Kumluca'da Yörük ateşi yakıldı

Geleneksel Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali'nin başlamasıyla Kumlucalılar özledikleri festival havasına kavuştu.

Yörük göçü ile Kumluca'da Yörüklerin yaylaya göçlerini canlandıran vatandaşlar, Yörük kıyafetleri ve geçmişte kullanılan tarım aletleriyle, Gödene Caddesi'nden Karatepe Stadyumu'na yürüdü. Deve, eşek, at, köpek gibi hayvanlar ve geçmişte kullanılan tarım aletleriyle, çeşitli yaşam malzemelerin sergilendiği etkinliğe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Temsili Yörük göçünün ardından kurulan çadırlara vatandaşlar ve turistler akın akın geldi.

Uluslararası boyutta olan, dünyadaki Türklerin bir araya gelebildikleri Yörük-Türkmen kültürünün yaşatıldığı bir yer olan Kumluca'da, dün akşam Yörük çadırları kuruldu ve Yörük ateşi yakıldı. Yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiği çadırlarda her sene olduğu gibi Yörük kültürünün izleri nesillerden nesillere aktarıldı.