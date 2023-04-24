Kumluca'da yürüyüşte kaybolan şahsı jandarma buldu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, ailesiyle çıktığı yürüyüşte kaybolan şahıs jandarma ekiplerince bulundu.

Kumluca ilçesinde ailesiyle yürüyüşe çıkan bir şahıs ormanlık alanda kayboldu. Ailenin ihbarının ardından Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve JAK Timi tarafından kaybolan şahıs, Likya yürüyüş yolunda yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta sağ olarak bulundu. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.