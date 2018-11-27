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Kumluca'da “Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi Kumluca’da 3 ve 4 sınıf öğrencilerinin katılımıyla başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi Kumluca'da 3 ve 4 sınıf öğrencilerinin katılımıyla başladı.


Kumluca Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesinin Kumluca'da Sultan Alpaslan İlk Okulu ve Atatürk İlk Okulu 3 ve 4 sınıf öğrencilerinin katılımıyla başladığını bildirdi.


Koca, projenin birer aylık periyotlarla 3 dönem halinde uygulanacağını ifade etti. Koca, "Cumhurbaşkanlığımızın ikinci yüz günlük icraat programı kapsamında düzenlenecek olan projeyle il ve ilçelerimizde ilkokul 3. ve 4. sınıflarda eğitim gören gençlerimiz öncelikli olmak üzere ülke genelinde toplam 100 bin öğrenci ücretsiz olarak yüzme kursu alacaktır. Bu proje sayesinde öğrencilerimiz spor tesislerini yakından görecek erken yaşta spora başlayacaktır. Olimpik yüzme havuzumuzda antrenörlerimiz eşliğinde gerçekleşecek olan projede, öğrencilerimiz beden eğitimi ve oyun ders saatlerinde havuza gelerek hem sporla tanışmış olacaklar hem de daha kaliteli zaman geçireceklerdir" dedi.

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