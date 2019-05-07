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Kumluca'da zabıta, pastane ve fırınları denetledi

Kumluca Belediyesi zabıta ekipleri tarafından, ilçe genelinde hizmet veren pastane ve fırınlarda gıda denetimi yapıldı.


Denetimlerde, iş yerlerinin ruhsatları, genel temizlikleri, personel portör muayeneleri ve gıda üretim yerleri ve şekilleri denetlendi. Zabıta ekipleri denetimler sırasında uygunsuzluk tespit edilen bazı iş yerlerine sözlü olarak uyarıda bulunurken ceza işlemi uygulanmadı.


Kumluca Belediye Başkan Yardımcısı Selehattin Kelleci, Ramazan ayı boyunca halkımızın sağlıklı ve güvenilir gıda tüketmelerini sağlamak amacıyla ilçede faaliyet gösteren fırın ve pastanelerde öncelikle hijyen ve gıda denetiminin yapıldığını, şu ana kadar denetimlerde olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını, iş yeri sahiplerinin söyledi.


Denetimlerin amacının özellikle Ramazan ayında ve her zaman halkın sağlığını korumak olduğunu ifade eden Kelleci, bu doğrultuda denetimlerin bundan sonrada devam edeceğini belirtti.

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