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Kumluca'daki orman yangını söndürüldü

Kumluca ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi Çayağzı mevki’inde çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü.

Kumluca ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi Çayağzı mevki'inde çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü.


Çayağzı Mahallesinde yerleşim alanlarına uzak bir bölgede başlayan orman yangınına, yangın helikopteri ve Kumluca Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler müdahale etti. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.


Yangında yaklaşık 1 hektar alanın yandığı bildirildi.

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