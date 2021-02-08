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Kumlucalı yüzücü Türkiye Şampiyonasına katılıyor

13 Yaş Üstü Türkiye Şampiyonası’na Katılım Barajları Ön Eleme Yüzme Yarışları Antalya’da tamamlandı.

13 Yaş Üstü Türkiye Şampiyonası'na Katılım Barajları Ön Eleme Yüzme Yarışları Antalya'da tamamlandı. Antalya Gençlik Spor yüzücüsü Yusuf Kuşcu yarışlarda 1. olarak Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde etti.


Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kompleksi Yüzme Havuzunda antrenmanlarını yoğun bir şekilde devam ettiren Yusuf Kuşcu girmiş olduğu tüm stil ve mesafelerde dokuz yarışında da 13 yaş katılım barajlarını birinci olarak geçti.Kuşcu, 12-14 Mart 2021 tarihlerinde Giresun'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılma hakkını elde etti.


Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, " Böyle üst düzey sporcuların performanslarını koruyabilmeleri için gerekli idari yapıdaki tüm yardımlarımıza devam edeceğiz " diyerek Antrenörü İlker Burak Kaya ve yüzücü Yusuf Kuşcu'yu tebrik ederek, yüzücüden Türkiye Şampiyonluğu sözü aldı.

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