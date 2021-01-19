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Kumluca'ya yağan kar gençleri heyecanlandırdı

Antalya’nın seraları ile ünlü ilçesi Kumluca’ya yağan kar gençleri heyecanlandırdı.

Antalya'nın seraları ile ünlü ilçesi Kumluca'ya yağan kar gençleri heyecanlandırdı.


Kumluca ilçesine bağlı Karacaağaç Mahallesi, Göllü mevkiinde arkadaşlarını ziyarete giden gençler, bölgeye kar yağdığını görünce şaşkınlık yaşadı. Otomobillerinden inen gençler, önce kartopu oynayıp ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.



“Sürekli kar gören insanlar değiliz”


Kar yağışını görünce şaşırın vatandaşlardan Oğulcan Oktay, “Kar yağdığını görünce bir duraksadık. Arkadaşımızın yanına gidiyorduk. Müthiş bir hava var adeta. Burası Antalya Kumluca. Arkadaşımızı ziyarete gidiyoruz. Buraya da geldik. Bir anda kar tuttu. Bir anda kar birikmeye başladı. Biz de durduk. Eğlenelim dedik arkadaşlarımızla. Şimdi de nasip olursa yolumuza devam edeceğiz. Heyecana kapıldık ister istemez. Sürekli kar gören insanlar değiliz. Merkezde yaşadığımız için. Kışları genelde yaylaya çıkıyoruz kar oynamaya” dedi.



“10 kilometre aşağıda kar yoktu”


Kar yağışını görünce şaşıran bir diğer vatandaş Ramazan Korkmaz, “10 kilometre aşağıda kar yoktu. Buraya gelince kar yoğunluğu arttı. Burası Antalya Kumluca, kar yağışını her zaman görmüyoruz” diye konuştu.

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