Kumluca'ya yeni başsavcı

Suat Arslan, Kumluca'ya Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. Arslan, görevine başladı.

Savcı ve Hakimler Kararnamesi ile Balıkesir Savcılığında Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Suat Arslan atandı. 1985 Kırşehir Doğumlu olan Arslan, 2008 yılında Konya Selçuk Üniversitesinden mezun oldu. Serbest avukatlık yapan Arslan, 2013 yılında savcılık mesleğine başladı. Sırasıyla Ordu, Tunceli ve Balıkesir'de görev yapan Arslan, son olarak Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Arslan, evli ve bir kız çocuk sahibi.