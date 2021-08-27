Kumrunun klima suyuyla banyo keyfi

Antalya'da sıcak havadan etkilenen bir kumru, klima hortumundan akan suyla serinledi. Kumrunun o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavurucu yaz sıcakları en az insanlar kadar hayvanları da olumsuz etkiliyor. İnsanlar, serinleyebilmek için klimalı ortamlara sığınırken, dışarıda su bulmakta zorlanan hayvanlar da klima hortumlarından akan suyu keşfetti. Kepez ilçesinde bir apartmandaki dairenin klima borusundan damlayan su, bir kumru için serinleme kaynağı oldu. Suyun aktığı yerde uzun süre duran kumru, kanatlarını açıp adeta banyo yaptı. Kumru, yaklaşık 10 dakika boyunca serinlerken, o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.