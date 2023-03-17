Kundaklama şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kasap dükkanını kundakladığı şüphesiyle polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 10 Mart Cuma günü sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Yeni Mahalle Atatürk Caddesi üzerinde bulunan iş yerinde meydana geldi. Gece saatlerinde iş yerine gelen kimliği belirsiz kişi, iş yerinin penceresini kırıp içeri girdi. İş yerine benzin döken bir şahıs, ardından iş yerini ateşe verdi. İş yerinin yandığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı. Çıkan yangında iş yerinde bulunan elektronik eşyalarla birlikte, masalar, sandalyeler ve iş yerinde kullanılan malzemeler zarar gördü. Yaşananlar ise iş yerinde bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. İş yerinin penceresinden içeri girdiği görülen bir kişinin, içeriye benzin döküp, iş yerini ateşe verdiği anlar görüntülere yansıdı.

Polis tarafından yakalandı

Kundaklama olayını gerçekleştiren şahıs ise kayıplara karıştı. Yaşanan olayın ardından kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatan Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaşanan olayla ilgili olarak U.Y. isimli şahsı gözaltına aldı. Karakoldaki işlemleri tamamlanan U.Y., Gazipaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Gazipaşa Adliyesine sevk edilen şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.