Kupa finalistleri Süper Lig maçında karşılaşacak

Tarihinde ilk defa Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Aytemiz Alanyaspor, rakibi Trabzonspor'u kupa finali öncesinde Süper Lig'in 28. haftasında yarın Alanya'da konuk edecek. İki takım arasında bugüne kadar oynan 7 maçta Alanyaspor 4, Trabzonspor ise 2 galibiyet elde etti. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u rövanşta da 4-0 mağlup ederek finale çıktı. Tarihinde ilk defa kupada finale yükselen Alanyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında kupada rakibi olan Trabzonspor ile karşılaşacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda 21.00'de oynanacak olan müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Volkan Narinç ve İbrahim Bozbey yapacak.

7 kez karşı karşıya geldiler

İlk kez 2016-2017 sezonunda Süper Lig'e yükselen Alanyaspor, bordo-mavili ekiple bugüne kadar 4 sezonda 7 kez karşı karşıya geldi ve rakibine karşı 2'si dış sahadaki 4 maçından galip ayrıldı. Rakibine 2 mücadelede yenilen Akdeniz temsilcisi, Karadeniz ekibiyle 1 maçta ise berabere kaldı.

Alanyaspor'un sahasındaki maçlar

İki takım arasında Alanya'da oynanan 3 maçta ev sahibi takım 2, Trabzonspor ise 1 galibiyet elde etti. Bordo-mavililer tek galibiyetini ise 24 Şubat 2018'de 2-1'lik skorla almıştı. Alanyaspor evinde attığı 5 gole karşılık kalesinde 2 gol gördü.

Muhtemel 11

Sakat ve cezalı futbolcusu bulunmayan Alanyaspor'un muhtemel 11'i ise şöyle: "Marafona, N'Sakala, Caulker, Welinton, Juanfran, Ceyhun, Siopis, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse."

Alanyaspor Avrupa kapısını araladı

Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde rakibi Fraport TAV Antalyaspor'u mağlup eden Alanyaspor bu sonuçla Avrupa yolunda da büyük avantaj sağladı. Alanyaspor'un, finaldeki rakibi Trabzonspor'un ligdeki sıralaması ve Avrupa'dan men cezası nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ne gitme şansı yükseldi. Alanyaspor ilkleri yaşadığı bu sezonda Avrupa'ya da giderek başarılarına yenisini eklemek istiyor.