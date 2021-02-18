İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kupada derbi heyecanı

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası’nı 3 kez müzesine götüren Muratpaşa Belediyespor, 4’üncü kupa yolculuğunda, çeyrek finalde Konyaaltı Belediyespor’la karşılaşacak.

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nı 3 kez müzesine götüren Muratpaşa Belediyespor, 4'üncü kupa yolculuğunda, çeyrek finalde Konyaaltı Belediyespor'la karşılaşacak. Çeyrek finalde ilk maç 31 Mart'ta, rövanş ise 7 Nisan'da oynanacak.


Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final kuraları, Ankara'da, Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Konferans Salonu'nda çekildi. Muratpaşa Belediyespor, kuraya 2'nci torbadan katıldı. THF Genel Sekreteri Mutlu Kadıoğlu tarafından gerçekleştirilen kura çekiminde Paşanın Melekleri, Konyaaltı Belediyesi'yle eşleşti. Türkiye Kupası'nı 2012, 2014 ve 2019 sezonlarında müzesine götüren Muratpaşa, yeni kupa yolculuğunda ilk maç için 31 Mart'ta Konyaaltı Belediyesi'nin maçlarını oynadığını Antalya Spor Salonu'nda sahaya çıkacak. Karşılaşmanın rövanşında ise iki takım, 7 Nisan'da Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.


Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda 2019-2020 sezonunda covid-19 sebebiyle şampiyon belirlenmemişti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.