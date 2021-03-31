Kurakçıl Peyzaj Projesi başladı

Su ve enerjiden tasarruf için kent merkezindeki kavşak ve refüj düzenlemelerinde çim yerine malç uygulamasını yapılıyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, küresel iklim değişikliğine karşı Antalya'da kentsel uyumu sağlamak adına “Kurakçıl Peyzaj Projesi”ni hayata geçirdi. Kent merkezinde bulunan kavşak ve orta refüjlerde bulunan çimleri kaldırıp aynı bölgeye malç yerleştiren Büyükşehir ekipleri bu sayede su ve elektrikten tasarruf sağlamaya başladı.

Tasarruf sağlanıyor

Kurakçıl Peyzaj Düzenlemesine ait ilk uygulamalar Altınova Caddesi üzerindeki kavşaklarda gerçekleştirildi. Proje kapsamında çim yerine malç uygulamaları yapılmaya başlandı. Çim yerine renkli ağaç kabukları ve renkli taşlarla görsel zenginlik oluşturuluyor. Toprağın üstünden buharlaşarak kaybolan suyu önleyen ve nemi koruyan uygulama sayesinde az yağışlı dönemlerde ek sulama ve elektrik enerjisi gereksinimi düşürülmüş olacak. Bu sayede kavşak ve refüjlerde su ve elektrikten yüzde 50, ilaç ve gübreden yüzde 30 tasarruf sağlanması hedefleniyor.