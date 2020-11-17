Kural ihlali yapan meşrubat kamyonu sürücüsü polis ekibine kaza yaptırdı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sol şeritte giderken, sağ tarafta dönüş yasağı olan yola dönmeye kalkışan meşrubat kamyonu sürücüsü ekip otosunun kaza yapmasına neden oldu.

Kaza, Demokrasi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapay şelale istikametinden Çevreyolu istikametine seyir halindeki Mehmet Tolga'nın kullandığı polis otosu, Ali Şahbaz'ın kullandığı 07 JK 856 plakalı kamyonun aniden U dönüşü yapması sonucu kamyona çarpmamak için kaldırıma çıktı. Polis otosu, kaldırımda bulunan ağacı altına alarak durabildi. Ekip otosunda bulunan polis memurları kazayı şans eseri yaralanmadan atlattı.

Kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.